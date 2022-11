Université de la Terre, la société civile débat et s’engage

Il y a 50 ans tout pile, des scientifiques, économistes, experts et industriels créent le Club de Rome. Objectif : réfléchir à l’impact du développement humain sur l’environnement. En 1972, le groupe modélise pour la première fois l’empreinte écologique humaine dans un rapport intitulé "Les limites de la croissance". Avec l’aide de plusieurs chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technologies), le scientifique Dennis Meadows avertit des dangers, pour l’environnement et l'humanité, de la croissance économique et démographique du monde. Dans la foulée, la première conférence des Nations unies sur l’environnement a lieu à Stockholm (Suède).

L’Université de la Terre en endosse désormais l’héritage. "Elle est un rendez-vous de l’intelligence collective permettant la rencontre entre les citoyens et tous ceux qui savent et ceux qui font. Comprendre et s’inspirer pour agir pour une Vie meilleure", lit-on sur le site de l’évènement. Les 25 et 26 novembre 2022, la septième édition se tient au siège de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) à Paris. La thématique s’attache à questionner notre rapport à la vie en pleine transition économique et énergétique. L’urgence écologique, climatique et sociale actuelle menacent le bien vivre ensemble.