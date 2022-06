Verdir la musique, refrain écologique de The Green Room

Gwendolenn Sharp maîtrise les codes du monde de la musique : l’ancienne programmatrice d’un festival en Pologne a également exercé le métier de productrice ou manager d’artistes. Avec une conscience environnementale infaillible, elle a cherché en autodidacte des solutions pour verdir les tournées. "Des artistes voulaient agir sur l’environnement, mais ils ne trouvaient pas de structures et ne savaient pas comment faire. Au Japon, l’accident nucléaire de Fukushima a remis en question la manière de travailler de beaucoup d’artistes. Il faut identifier des déclics", raconte la professionnelle du secteur. À partir de 2012, l’entrepreneuse s’est donnée pour mission de réconcilier spectacle et environnement. Son entreprise créée dans la foulée, The Green Room, propose des solutions sur mesure pour diminuer l’impact environnemental des artistes et des salles. "Il faut adapter une stratégie environnementale pour chaque artiste. Nous devons optimiser les transports (éviter les tournées décousues avec trop de distances entre les dates et bannir l’avion dès que possible), repenser la manière de transporter artistes et instruments, revoir les hébergements et l’alimentation, reverser des compensations à des organisations environnementales, etc.", reprend la responsable de The Green Room.

Objectif, protéger la planète sans entraver le développement des carrières. Une mission ardue pour Gwendolenn Sharp qui reconnaît que l’économie des petits artistes reste fragile. "Notre modèle demeure très lié aux concerts et nous devons faire attention aux coûts. Le Covid19 a permis aux acteurs de prendre conscience des risques climatiques, d’échanger et de mettre en commun leurs stratégies." Depuis deux ans, l’activité de l’entreprise croît sous la demande des artistes. "Le public devient de plus en plus critique et les interprètes se doivent de répondre à ces préoccupations environnementales", ajoute l’entrepreneuse qui reproche aux salles de ne pas toujours jouer le jeu : "On fait peser beaucoup de responsabilités sur les épaules des artistes. Mais le plus gros impact reste la mobilité des fans, une mission d’abord assurée par les salles. Elles ne doivent pas se défausser sur les musiciens. Je considère que c’est également un non-sens de faire sortir des salles de terre sans transport en commun autour."