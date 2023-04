110 km/h maximum sur l'autoroute : pourquoi les salariés vont être encouragés à lever le pied

En ce sens, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a demandé ce lundi aux responsables des grandes entreprises, dont celles du CAC40, d'inscrire cette demande de réduction de la vitesse dans leurs discussions de dialogue social, afin "d'ancrer la sobriété dans le temps". Demander aux salariés de rouler à 110 km/h sur autoroute et non à 130 km/h représente "trois minutes sur un trajet de 50 kilomètres, mais 20% d'émissions de CO2 et de consommation de carburant en moins", a-t-elle fait valoir. Une mesure déjà déployée dans les administrations pour les agents de l'État.

Cette initiative doit s'inscrire dans l'objectif de "réduction de 40% de la consommation d'énergie" du pays d'ici à 2050, a insisté la ministre, à l'occasion d'un premier bilan des mesures de sobriété mises en place depuis l'automne. Elle en a profité pour féliciter les entreprises pour leur réaction face à ce plan, avec une forte baisse de la consommation de gaz et d'électricité. Mais "les consommations de carburant" sont les seules à ne pas avoir reculé en 2022 par rapport à 2021, a relevé Agnès Pannier-Runacher.