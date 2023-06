Les éoliennes, un danger mortel pour les oiseaux ?

Le chiffre évoqué plus haut et relatif aux États-Unis ne vient pas d'être dévoilé, comme l'indique l'essayiste, puisqu'il remonte à 2021. Pour savoir si une forte mortalité d'oiseaux est observé en France à cause des éoliennes, une série de travaux nous éclaire, à commencer par une étude de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). L'association a dévoilé en 2017 un imposant rapport, synthèse des connaissances en la matière et fruit de l'analyse des données accessibles à travers l'Hexagone.

Sur le papier, le danger pour les oiseaux semble aller croissant. En plus de l'augmentation du nombre d'éoliennes, on constate aussi une évolution à la hausse de leur taille. Celle-ci "a plus que doublé entre 2000 et 2015 (x 2,1) pour atteindre, en moyenne, 139 m en bout de pale pour les éoliennes érigées en 2015", écrit la LPO. Dans le même temps, "la surface moyenne balayée par le rotor a, elle, été multipliée par 3,3 pour passer de 2064 m² à 6888 m²". Si les publications internationales portant sur le sujet sont décrites comme "nombreuses", l'association soulignait cependant que "peu d’études traitent de l’impact cumulé des éoliennes françaises à l’échelle de plusieurs parcs". C'est d'ailleurs pour cette raison qu'a été effectuée une compilation de "l’ensemble des suivis environnementaux réalisés sur les parcs éoliens français".