Des activistes de Greenpeace arrêtés après avoir pénétré sur le site de l'EPR de Flamanville

Cette nouvelle intervention de l'ONG intervient alors que le président-candidat, Emmanuel Macron, a annoncé, le 10 février dernier, un programme de construction de six réacteurs EPR en France d'ici à 2035, en plus de celui en construction en Normandie. Lancé fin 2007, le chantier normand cumule 11 ans de retard et des surcoûts (12,7 milliards, selon EDF, contre 3,3 milliards annoncé en 2006). La mise sur le réseau du premier kilowatt est annoncée par EDF pour 2023.