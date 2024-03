Érosion au Cap Ferret : l'océan fait reculer les rails du célèbre petit train

À Lège-Cap-Ferret (Gironde), les rails du petit train touristique ont été remontés face à la montée de l'océan. D'autres travaux sont engagés et c'est la première fois qu'ils sont d'une telle ampleur. Un témoignage direct des effets de l'érosion sur le littoral.

Ce n'est plus une plage, c'est une falaise de sable abrupte. Une dune attaquée par l'océan. Les blockhaus de la seconde guerre mondiale dégringolent année après année. Et le phénomène contraint désormais les autorités à reculer le terminus du célèbre petit train du Cap-Ferret. "Vous aviez il y a encore quelques années une plateforme de sable qui vous permettait d'arriver, descendre du train, vous avancer un peu et d'avoir une petite vue. Là, l'idée, c'est de reculer, et en reculant, on ne pourra pas avoir la plateforme telle qu'elle existait avant", explique Justine Marcotte, directrice générale adjointe à l'aménagement du territoire à la maire de Lège-Cap-Ferret (Gironde).

TF1

Face à une évolution inexorable, liée au changement climatique, il faut que nous soyons résilients, il faut que nous nous adaptions Philippe de Gonneville, maire (SE) de Lège-Cap-Ferret

À cause de l'érosion, le paysage a changé. Le site et la plage sont interdits d'accès. Les effets des tempêtes de cet hiver sont indéniables. "Les poteaux, c'était là où était situé le poste de secours. Là, on a perdu 20 mètres au moins, cette année, ça a été terrible", explique l'édile, Philippe de Gonneville (SE). "Face à une évolution inexorable, liée au changement climatique, il faut que nous soyons résilients, il faut que nous nous adaptions aux différentes situations. Il faudra peut-être relocaliser une fois, deux fois, trois fois les équipements, et peut-être reprofiler la dune, voir les choses différemment", ajoute-t-il.

Plus bas, la commune transforme la chaussée pour la rendre perméable à la pluie. Un ensemble de travaux pour préserver le milieu naturel, les habitations et les activités touristiques. Première ville de l'Hexagone à réaliser de tels aménagements, Lège-Cap-Ferret pourrait être bientôt suivie par de nombreuses communes soumises à l'érosion.