Espace : la Nasa lance un nouvel outil pour mesurer la pollution de l'air

Estimer la pollution de l’air heure par heure et quartier par quartier, c’est possible. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un nouvel instrument de la Nasa a été lancé à bord d’un satellite parti de Floride. Un outil scientifique, nommé TEMPO, qui va suivre la diffusion des polluants de façon bien plus précise qu'à l'accoutumée, et ce, depuis leur source émettrice et tout au long de leur propagation par le vent.

Les données récoltées seront notamment utilisées par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA). Et ce dans de multiples buts : améliorer les alertes aux habitants en cas de mauvaise qualité de l'air, mieux déterminer les endroits où de nouveaux détecteurs doivent être installés au sol, aider la recherche sur l'impact des polluants atmosphériques sur la santé, mais aussi suivre la pollution causée par les incendies de plus en plus fréquents.