Près de 30°C en décembre : nouveau record de chaleur battu en Espagne

Malaga, dans le sud de l’Espagne, a enregistré une température de 29,9°C le 12 décembre. Un record directement imputé au changement climatique, relève l’Agence météorologique.

Mardi 12 décembre en Andalousie, en Espagne, les maillots de bain ont pu être ressortis du placard. En effet, il n’a jamais fait aussi chaud pour un mois de décembre, à quelques jours de Noël, avec une température de 29,9°C enregistrée à Malaga. Un record "dans la partie continentale de l'Espagne depuis le début des relevés", note l’agence météorologique nationale espagnole (Aemet) sur le réseau social X.

Des épisodes de plus en plus nombreux

Ainsi, le dernier record remontait au 10 décembre 2010, lorsqu’il avait fait 29,4°C dans la ville de Grenade. "Aujourd'hui, trois autres observatoires, en plus de celui de Malaga, ont dépassé cette marque et deux autres stations l'ont égalée", selon l’Aemet. Il y a fort à parier que ces records vont être de plus en plus récurrents, à mesure que les conséquences du changement climatiques s’inscrivent dans le quotidien.

Habituée aux fortes températures, l'Espagne subit des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, qui surviennent parfois en dehors des mois d'été et qui inquiètent les scientifiques. Selon l'Aemet, la fréquence de ces épisodes de chaleur a ainsi triplé dans le pays depuis dix ans.