Face à la sécheresse, une usine de dessalement flottante bientôt installée à Barcelone

Barcelone et toute la région catalane subissent une intense sécheresse, qui se traduit par d'importantes restrictions. Face au manque d'eau, le gouvernement régional a décidé d'installer une usine de dessalement dans le port de Barcelone. Est désormais exclu un ravitaillement de la ville en eau par bateau.

Une conséquence bien réelle du réchauffement climatique. Face à la sécheresse intense que frappent Barcelone et sa région, les autorités locales cherchent des solutions pour pallier au manque d'eau. Alors que l'état d'urgence sécheresse a été déclaré pour près de 6 millions de personnes en février, le gouvernement régional catalan a annoncé, ce jeudi 18 avril, qu'il allait installer une usine de dessalement flottante dans le port de la capitale catalane, une solution coûteuse en énergie.

Une usine flottante temporaire

Le recours à une "usine de dessalement flottante est une solution plus économique, plus durable sur le plan environnemental" et qui permet une meilleure "sécurité d'approvisionnement", a justifié le responsable de l'action climatique au sein du gouvernement catalan, David Mascort, lors d'une conférence de presse à Barcelone. Ce nouvel équipement, qui devrait être opérationnel en octobre, produira environ 14 hectomètres cubes d'eau par an, soit 6% de l'eau consommée à Barcelone et dans son agglomération, a précisé le responsable.

Face au manque de précipitations depuis maintenant trois ans, les autorités avaient également réfléchi à recourir à des bateaux-citernes pour ravitailler Barcelone en eau. Une solution désormais exclue. "La quantité d'eau que nous obtiendrons" grâce à l'usine flottante "est beaucoup plus importante (...) que celle que nous obtiendrions avec des bateaux, mais elle est aussi beaucoup moins chère", a justifié David Mascort.

L'usine flottante sera installée dans un premier temps pour une période de cinq ans. Le gouvernement catalan espère que les unités de dessalement, dont il avait annoncé récemment la construction, seront prêtes à cette date et pourront prendre le relais. 12 stations de dessalement mobiles seront par ailleurs installées dans les mois à venir dans le secteur le plus affecté par la sécheresse, à savoir le nord-est de la Catalogne où se situe la très touristique Costa Brava.

Les réservoirs de la région, qui stockent l'eau en vue de son utilisation lors des mois les plus secs, ont vu leur niveau augmenter récemment grâce aux pluies, mais ne sont qu'à 18% de leur capacité.