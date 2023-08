Tenerife en proie aux flammes : le président de la région avance la piste d'un incendie "provoqué"

Dès dimanche, Fernando Clavijo avait assuré en conférence de presse que l'incendie était d'origine criminelle, relate aussi le journal. "Nous le savions depuis le début et cela a été confirmé hier, samedi", avait-il déclaré. Le président régional avait aussi appelé à laisser les agents de police continuer à travailler, pour parvenir à arrêter les coupables, "qui ont mis en danger la vie de milliers de personnes et des biens matériels". "Le fait qu'il y ait déjà eu plusieurs foyers laisse penser qu'il s'agit d'un incendie criminel", a aussi affirmé auprès du journal María Concepción Brito, maire de Candelaria, une ville au nord de l'île, déplorant un "désastre général". Elle n'a en revanche pas pu confirmer si une ou plusieurs personnes étaient responsables du feu.

La ministre de la Défense elle-même, Margarita Robles, a appelé lundi les citoyens à être "très prudents" face aux gestes qui pourraient provoquer des incendies, estimant au sujet du brasier qui ravage Tenerife que "tout indique qu'il est d'origine criminelle", citée par le journal La Vanguardia.

La Garde civile (équivalent espagnol de la gendarmerie) des Canaries s'est toutefois montrée plus prudente et n'a pas confirmé l'hypothèse d'un incendie provoqué intentionnellement. "L'enquête se poursuit, il est beaucoup trop tôt pour savoir. Il y a de fortes probabilités qu'il ait été provoqué, mais on ne peut écarter aucune piste pour le moment", a répondu une porte-parole, sollicitée par l'AFP.