Espagne : un important incendie se déclare à Tenerife, 3000 personnes évacuées

L'île a vécu toutefois des incendies plus importants en termes de surface brûlée, notamment en 2007. En 2022, 300.000 hectares ont été détruits par plus de 500 incendies en Espagne, un record en Europe, selon le Système européen d'Information sur les Feux de Forêt (Effis). Ce nouvel incendie intervient alors que les îles Canaries connaissent actuellement des températures dépassant les 30°C. Dans le contexte du changement climatique dû aux activités humaines, la hausse des températures et les périodes de sécheresse plus intense favorisent la propagation des feux, de plus en plus violents.