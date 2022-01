Est-il vrai que la France représente "1% de la production mondiale de CO2" ?

Sans surprise, c'est la Chine qui arrive en tête du classement. Basée en grande partie sur le charbon, l'énergie la plus polluante, sa croissance économique a fait exploser ses émissions de gaz à effet de serre. Avec 9825 millions de tonnes de CO2 émises en 2019, cette pollution est responsable d'environ 29% des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Elle est de loin la première de cette triste compétition, devant les États-Unis et l'Inde.

Mais faut-il pour autant attendre "que les grands commencent et nous suivront gentiment", comme l'a résumé Eric Zemmour ? Si les États-Unis font effectivement figure de mauvais élève, il est injuste de faire porter à la Chine et l'Inde la seule responsabilité du réchauffement climatique. Car si ces pays en plein développement polluent, c'est aussi pour des productions exportées... vers l'Europe ! À l'instar de leurs usines, les pays européens ont aussi délocalisé leur pollution vers l'Asie.

Le Global Carbon Projet publie ainsi des estimations annuelles des émissions de CO2 basées sur la consommation des populations. Des données qui prennent en compte les émissions liées à la fabrication des biens consommés. De quoi complètement changer les choses. Comme le montrent le du graphique ci-dessous, issu du site Our World in Data à partir de l'étude du Global Carbon Project, la plupart des pays de l'Est polluent pour satisfaire la consommation de l'Ouest. À titre d'exemple, les émissions nettes exportées par la Chine représentent 10% de ses émissions de CO2. A contrario, les importations nettes de la France représentent 34% de ses émissions nationales. Résultat, selon les chiffres de l'Insee de 2017, l'empreinte carbone réelle des Français est environ 1,7 fois plus élevée que les seules émissions nationales.