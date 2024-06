Sur l'archipel d'Hawaï (États-Unis), des scientifiques tentent de sauver des oiseaux rares, victimes de la malaria transmise par un moustique non-indigène. Pour tenter d'enrayer l'hécatombe, ils utilisent des moustiques porteurs d'une bactérie "contraceptive", une méthode qui a déjà fait ses preuves en Chine et au Mexique.

Les grimpereaux d’Hawaï peuplent cet archipel américain depuis des millions d'années. Mais en raison de la destruction de leur habitat naturel et de la présence d’un nouveau prédateur introduit par l’homme, la symphonie de ces petits oiseaux au plumage multicolore qui remplissaient autrefois les forêts de l’île s’est tari et risque même un jour de disparaître, si rien n'est fait pour les sauver. Alors qu'une cinquantaine d'espèces volaient auparavant dans les forêts hawaïennes, il n’en reste aujourd'hui plus que 17, et l’on craint que certaines d’entre elles ne disparaissent d'ici un an, explique un article du Guardian.

Ils sont décimés par la malaria transmise par un moustique particulièrement invasif (Culex quinquefasciatus de son nom scientifique), introduit par les navires européens et américains dans les années 1800. N'étant pas immunisés contre la maladie, les oiseaux peuvent mourir après une seule piqûre. Les derniers spécimens vivent aujourd’hui dans les montagnes, à une altitude où il fait trop froid pour les moustiques. Cependant, à mesure que le climat se réchauffe, les moustiques se déplacent de plus en plus haut sur les pentes des montagnes.

Pour tenter d’enrayer l’hécatombe, le parc national de Haleakalā, situé sur l’île de Maui, a mis en place un programme nommé "Birds, Not Mosquitoes" ("Des oiseaux, Pas des Moustiques" en français), en coopération avec les autorités. Les scientifiques utilisent la technique des insectes incompatibles (IIT), qui consiste à libérer des moustiques mâles avec une bactérie naturelle qui empêche l'éclosion des œufs des femelles sauvages avec lesquelles ils s'accouplent. Chaque semaine, 250.000 moustiques sont largués depuis le ciel avec des hélicoptères ou des drones.

Les insectes porteurs de la bactérie Wolbachia ne peuvent produire une progéniture viable qu'avec des partenaires possédant la même souche de Wolbachia. Les moustiques femelles ne s'accouplent qu'une seule fois, et l'idée est qu'au fur et à mesure, cela réduise leur population globale. Depuis le lancement du programme, en novembre 2023, plus de 10 millions de moustiques ont déjà été envoyés sur l'île. "La seule chose qui serait plus tragique serait que [les oiseaux] disparaissent et que nous n'ayons pas essayé", explique Chris Warren, coordinateur du programme, sur le site du parc naturel de Haleakalā.

La méthode a déjà fait ses preuves en Chine et au Mexique et des programmes similaires sont en cours en Californie ainsi qu'en Floride, peut-on lire sur le site internet du Service des parcs nationaux des États-Unis (NPS). Cette méthode présente l'avantage de ne pas utiliser de pesticides, évitant ainsi les effets non ciblés comme la destruction d'espèces essentielles. Selon le Guardian, l'efficacité de ce programme se mesurera à partir de cet été, lorsque les populations de moustiques sont les plus nombreuses.