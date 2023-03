États-Unis : au moins 21 morts après le passage d'une tornade dans le Mississippi

Des éclairs, des paquets de pluie et un vent à tout arracher. Les habitants de Silver City et Rolling Fork dans le Mississippi ont assisté, impuissants, à un déchaînement des éléments naturels dans la nuit de vendredi à samedi. Les orages et la tornade ont arraché les toits des maisons, rasant presque certains quartiers, rapporte CNN.

La tornade a semé la mort sur son passage : au moins 21 personnes ont perdu la vie dans les villages qui se trouvaient sous la tempête. Les opérations de sauvetage pour tenter de retrouver des rescapés se poursuivent tandis que le National Weather Service (NWS) de Jackson, dans le Mississippi, indique que l'alerte tornade a été levée, mais que des averses et des orages sont attendus sur ce secteur.