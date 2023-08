États-Unis : face à la chaleur en Arizona, même les cactus s'effondrent

Ces plantes qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans et mesurer plus de 15 mètres sont pourtant censées résister à des températures extrêmes grâce à des épines et une forme qui les protègent du soleil. Mais la nuit et ses températures plus fraîches sont aussi essentielles aux cactus. C'est à ce moment qu'ils peuvent ouvrir les pores présents sur leur épiderme, afin d'absorber le dioxyde de carbone qu’ils utilisent pour la photosynthèse durant la journée. Les tissus internes de la plante lui permettent également de stocker de grandes quantités d’eau lors des épisodes pluvieux. Gorgé d'eau, un cactus Saguaro peut ainsi peser jusqu'à deux tonnes.