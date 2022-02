États-Unis : inquiétantes prévisions sur la montée du niveau de la mer

"Il y a des décennies de cela, les tempêtes puissantes étaient le principal facteur qui provoquait des inondations côtières", rapporte la NOAA. Désormais, "même les vents courants et les marées hautes saisonnières provoquent [des inondations]." D'ici 2050, les inondations "majeures" surviendront cinq fois plus fréquemment qu'avant. L'ampleur du phénomène est variable en fonction des régions : la montée du niveau de la mer devrait être de 25 à 35 cm pour la côte Est, de 35 à 45 cm pour la côte du golfe du Mexique, et de 10 à 20 centimètres sur la côte Ouest.

Le rapport n'a pas cherché à quantifier le coût de ces événements. "40% de la population américaine vit à moins de 60 miles (95 kilomètres, ndlr) de nos côtes, a toutefois déclaré Nicole LeBeof, une des directrices de la NOAA, lors d'une conférence de presse. Il est indéniable qu'une grande partie de notre économie, de nos revenus et de nos recettes fiscales sont là, en première ligne." La fréquence annuelle des inondations à marée haute dans les principales villes côtières du pays, de New York à Miami, en passant par Washington, a d'ores et déjà doublé depuis 2000.