États-Unis : les sequoias géants du parc de Yosemite menacés par un violent incendie

Initialement considéré comme hors de contrôle, le feu de forêt était contenu à 25% lundi après-midi, après avoir parcouru quelque 950 hectares de végétation, selon le dernier bilan. Et la météo n'aide en rien : le temps devrait rester chaud et sec dans les prochains jours. "Nous utilisons des ressources aériennes, des avions citernes et des hélicoptères" en plus des équipes au sol, a assuré à l'AFP Nancy Phillipe, une porte-parole chargée de l'information sur les incendies à Yosemite. Quelque 545 pompiers affrontent désormais le brasier.

La petite localité de Wawona, qui abrite plusieurs hôtels, est placée sous ordre d'évacuation depuis plusieurs jours. D'autres mesures de prévention, comme des départs de feu volontaires - une pratique ancestrale amérindienne - pour préparer le parc, ou encore l'arrosage permanent de certains arbres, comme le "Grizzly Giant", le deuxième séquoia le plus haut du parc (64 mètres), vieux de 3000 ans, sont assurées.