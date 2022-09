Californie : deux morts et plusieurs milliers d’évacuations après un nouvel incendie d’ampleur

Un nouvel incendie de grande ampleur frappe la Californie depuis ce lundi 5 septembre et des milliers d’habitants de la région de Los Angeles ont été priés d'évacuer leur logement. Au moins deux personnes ont perdu la vie et une troisième se trouve actuellement à l’hôpital après avoir été gravement brûlée. Plusieurs bâtiments ont également été détruits par cet incendie qui a démarré près de la ville d'Hemet, au sud-est de Los Angeles, et a déjà ravagé plus de 1600 hectares. Les écoles des alentours ont été fermées.

En plus des incendies, la Californie est frappée depuis plusieurs semaines par une brutale vague de chaleur. D’ailleurs, ce mardi 6 septembre, les températures ont dépassé les 43 °C dans la plupart des villes de l'État, et de nombreux territoires ont battu des records de chaleur, selon le National Weather Service. Selon certains météorologistes, la température pourrait continuer de grimper jusqu’à ce jeudi.