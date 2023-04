États-Unis : une orque de retour dans ses eaux natales après plus de 50 ans de captivité

Une décision qui résulte d'un "accord contraignant" entre The Dolphin Company, qui exploite le Seaquarium, le comté de Miami-Dade et les défenseurs des droits des animaux. Les militants, dont la fille du propriétaire du parc faisait partie, dénonçaient depuis plusieurs années les conditions de vie de l'animal de 6 mètres de long dans ce qui est, selon l'association PETA, "le plus petit bassin d'orques au monde". Le bassin où a vécu presque toute son existence Lolita mesure effectivement 26 sur 11 mètres.

Le retour de l'animal dans l'océan Pacifique, où il avait été capturé il y a plus de 50 ans, devrait se faire suivant un "plan de libération" étalé sur les deux prochaines années, a précisé l'établissement. Le transfert de l'orque se fera notamment avec l'organisation à but non lucratif Friends of Lolita tandis que les frais de déplacements seront payés par Jim Irsay, propriétaire de l'équipe de football de la NFL, les Colts d'Indianapolis. "Je suis ravi de faire partie du voyage de Lolita", s'est-il réjoui sur Twitter, "c'est une créature coriace. C'est incroyable".

Du fait de ses années passées en bassin, le retour de l'orque dans l'océan ne signera néanmoins pas un complet retour à l'état sauvage. "Je crains que lorsque les gens verront qu'elle a été ramenée à la maison, ils s'imagineront qu'il s'agit d'une sorte de 'Free Willy' où elle nage et se rapproche de sa famille. Je ne peux pas imaginer que cela se produise", prévenait auprès de la BBC Jason Colby, historien de l'environnement et professeur à l'Université de Victoria.