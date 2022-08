4 milliards d'êtres humains en 2100 : "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est possible"

Quelles sont les facteurs pris en compte pour établir ces projections ?

Ce qui déterminent les projections mondiales, ce sont la natalité et l'espérance de vie. On ne prend pas en compte l'immigration, car il n'y a pas de Martiens qui peuvent venir repeupler la Terre. En revanche, en démographie "continentale", on prend évidemment en compte les migrations. À titre d'exemple, l'Europe perd 200.000 à 300.000 habitants par an, ce n'est pas énorme, mais c'est parce qu'il y a l'immigration qui vient compenser. Si on regarde le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, sans prendre en compte l'immigration, on perd autour de 1,4 million d'habitants par an. En appliquant ce raisonnement à la planète, cela peut aller très vite. Si on estime que la fécondité passe de 2,5 à 1,6 enfant par femme, en seulement deux générations, la population peut être divisée de moitié.