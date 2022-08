VIDÉO - Le béluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau, son transport vers la mer suspendu aux examens de santé

"Au moment où je vous parle, il est vivant, il est sur la barge, il a survécu. Il est en cours de soins", a-t-elle confirmé. "On a pu constater que c’est un mâle, qu’il lui manque énormément de poids et qu'il a quelques plaies". Une perfusion a été pratiquée "pour l'hydrater et lui permettre de tenir le coup hors de l'eau". Si les examens permettent d'envisager son transport, en camion réfrigéré, vers le littoral, il doit être relâché mercredi dans une écluse d'eau de mer du port de Ouistreham, dans le Calvados, avant d'être reconduit en haute-mer après trois jours d'observation.

C'était "plus long qu'imaginé", mais "c’est un animal sauvage et c’était une technique nouvelle, donc il a fallu aller pas à pas", a-t-elle rappelé, saluant le travail collectif des quelque 60 personnes - plongeurs, pompiers, gendarmes, zoologues, vétérinaires,... - impliquées dans l'opération qui avait débuté mardi soir vers 22h. "Au moment où nous nous parlons, c'est un animal qui résiste et est vivant", a-t-elle conclu, estimant que "l'opération, quelle que soit la suite, est une réussite".