Une étude dévoilée mardi s'est intéressée aux transports des équipes qui participent à l'Euro 2024 en Allemagne. Si elles privilégient le train ou le bus pendant la compétition, elles peuvent réduire de près de 60% leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette baisse est encore plus importante pour certains joueurs, dont la proximité géographique permettrait de prendre le train pour se rendre en Allemagne.

Il y a trois ans, l'Euro de football s'était tenu dans onze pays différents, contraignant les équipes et les supporters à parcourir l'Europe en avion pendant la compétition. Résultat : l'empreinte carbone du championnat avait explosé ! Quatre ans plus tard, l'UEFA a fait d'autres choix et met désormais en avant son engagement pour la transition écologique. Durant la phase de groupe qui s'ouvre le 14 juin en Allemagne, l'UEFA a cherché à rapprocher géographiquement les matchs afin de réduire les déplacements du public. La Deutsche Bahn, l'équivalent outre-Rhin de la SNCF, propose, elle, des tarifs réduits pour les détenteurs de billets de matchs.

Suffisant ? Pour l'ONG Transport & Environnement, l'empreinte carbone de l'Euro 2024 pourrait facilement être encore réduite. Selon une étude révélée mardi, les équipes nationales de football engagées dans la compétition "pourraient réduire les émissions liées à leurs déplacements de près de 60% si elles évitaient de prendre le train".

Des voyages en train à la place de l'avion

Pour faire ces calculs, l'ONG a comparé les empreintes des différents moyens de transport : avion, train et bus. Elle a aussi fait une différence entre les équipes dont la proximité géographique permettrait de prendre le train pour se rendre en Allemagne, quand d'autres sont considérées comme trop éloignées. "Nous avons mis une limite de temps de huit heures de trajet pour le déplacement entre le pays d'origine et le camp de base de l'équipe en Allemagne", explique Victor Thévenet, qui a coordonné cette étude pour la France.

Ce qui explique pourquoi la baisse des émissions de gaz à effet de serre est plus importante pour les équipes situées près de l'Allemagne, la France par exemple, que celles situées plus loin (l'Espagne, la Grèce ou le Portugal par exemple). Ce calcul se retrouve aussi dans l'empreinte carbone de six joueurs.

Les émissions de Mbappé ? Sept fois plus importantes que les émissions totales d'une personne lambda

Transport & Environnement

Selon les calculs de T&E, il est plus facile de baisser ses émissions de gaz à effet de serre liées aux transports quand on s'appelle Kylian Mbappé (96% de baisse s'il remplace l'avion par le train et le bus), Toni Kross (Allemagne, baisse de 95%), Kevin de Bruyne (Belgique, baisse de 96%), Harry Kane (Angleterre, baisse de 96%) que quand on s'appelle Cristiano Ronaldo (Portugal, baisse de 60%) ou Rodrigo (Espagne, baisse de 74%).

"Si pendant un mois, Kylian Mbappé ne prend que l'avion pour rejoindre l'Allemagne puis pour les différents matchs jusqu'à la finale, ses émissions de gaz à effet de serre liées aux seuls transports seront sept fois plus importantes que les émissions totales d'une personne lambda (transports, nourriture, chauffage, etc)", explique Victor Thévenet. Si T&E a choisi de mettre en avant des joueurs célèbres, l'organisation précise bien sûr que "tous les joueurs d'une même équipe ont la même empreinte carbone".

La Suisse et l'Allemagne, bons élèves

Pour mener son enquête, l'ONG T&E a sollicité treize équipes nationales pour connaître leurs intentions côté transport, mais peu ont répondu. "Nous n'avons pas eu de réponse de l'équipe de France, regrette ainsi Victor Thévenet. C'est pourtant l'occasion pour elle d'être leader sur un sujet qui concerne tout le monde. D'autant plus qu'il y a un passif : elle s'était par exemple engagée à ne pas prendre l'avion entre Paris et Lyon, mais elle a finalement renoncé. D'autres équipes montrent pourtant que c'est possible."

Ainsi, selon T&E, l'équipe d'Allemagne, certes déjà sur place, a renoncé à l'avion pendant toute la durée de la compétition. Quant à la Suisse, elle rejoindra l'Allemagne en car puis se déplacera en train entre chaque match.

Transport & Environnement

L'équivalent de la production de 750.000 bières

Si on regarde la seule phase de groupe, la baisse des émissions de gaz à effet de serre est encore plus importante. "Si les équipes nationales décidaient d'éviter complètement l'avion pour leurs déplacements pendant la phase de groupe, cela se traduirait par une réduction de 95 % des émissions de CO2 pour cette phase de la compétition, soit plus de 840 tonnes de CO2", peut-on ainsi lire dans l’étude. "Cette quantité équivaut à plus de 150 fois l'empreinte carbone annuelle d'un Européen moyen ou aux émissions nécessaires à la production de 750.000 bières."

Train ou bus ? "Une fois en Allemagne, la baisse est la même selon que les joueurs prennent le train ou le bus", précise Victor Thévenet. "Car contrairement à la France, où l'électricité est décarbonée et donc où l'empreinte carbone du train est faible, l'électricité en Allemagne dépend encore largement du charbon." Selon cette étude, 65% des voyages entre les différents lieux de compétition peuvent être réalisés en moins de trois heures de train ou de bus.

Transport & Environnement

Si l'ONG salue les engagements de l'UEFA pour cet euro, elle regrette l'augmentation du nombre de matchs l'année prochaine en Champions League qui va, de fait, augmenter le nombre de trajets pour les équipes et les supporters.

Les prochaines coupes du monde sont aussi un sujet d'inquiétude : en 2026, elle se déroulera entre les États-Unis, le Canada et le Mexique ; puis en 2030 la phase de groupe sera organisée au Brésil, en Argentine et en Uruguay, puis la phase finale au Portugal, en Espagne et au Maroc. "Ce n'est pas un bon signal", observe Victor Thévenet. "Le football est un sport populaire. Si les équipes s'engagent, leurs fans suivront."

Pour l'ONG, "les équipes nationales de football devraient donc saisir l'occasion de l'Euro 2024 pour promouvoir des choix de mobilité durable".