L'agriculture et le dérèglement climatique, deux grands responsables de l'effondrement du nombre d'oiseaux

Le déclin des oiseaux en Europe est spectaculaire. D'après une étude publiée lundi 15 mai, 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année sur le Vieux continent. Sur plusieurs décennies, le chiffre est encore plus impressionnant. Selon les chercheurs, l'Europe compte actuellement 800 millions d'oiseaux de moins qu'il y a 40 ans. "Une baisse systémique, profonde, de l'avifaune européenne", commente à l'AFP Vincent Devictor, chercheur au CNRS et coordinateur de l'étude.

Pour expliquer cette chute, les scientifiques ont regroupé les données de 37 années d'observations provenant de 20.000 sites de suivi écologique dans 28 pays européens, pour 170 espèces. D'après eux, l'intensification de l'agriculture apparaît comme la principale cause du phénomène. "Nous concluons que l'intensification de l'agriculture, en particulier l'usage des pesticides et des engrais, représente la pression principale pour la plupart des déclins de populations d'oiseaux, notamment ceux qui se nourrissent d'invertébrés", écrivent-ils dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences.