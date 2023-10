EXCLU TF1info – Environnement : près de 7 jeunes sur 10 veulent aujourd’hui agir pour sauver la planète

Et pour cause, si 79% des jeunes interrogés dans cette étude affirment qu’il est possible pour tout individu de s’engager pour l’environnement, "ils sont nombreux à reconnaître que cette démarche s’avère plus facile pour certains que pour d’autres. Car ils en sont conscients, l’engagement environnemental se heurte à la question sociale", pointe le sondage. Premier frein : la question des revenus. Si 69% des jeunes considèrent que l’engagement pour l’environnement n’est pas qu’un problème de riches, 58% estiment qu’il est plus facile d’agir lorsque l’on vient d’une famille aisée.

Autres données prise en compte : le lieu d’habitat et l’origine des parents. Quatre jeunes sur dix estiment qu’il est plus difficile de s’engager pour l’environnement lorsque l’on réside dans les quartiers périphériques des grandes villes (47%) ou des zones rurales (46%). Pour 43% d’entre eux, l’action est plus aisée lorsqu’on a grandi en centre-ville d’une grande agglomération. Enfin, pour quatre sondés sur dix, "s’engager pour l’environnement est plus à la portée des jeunes qui ont des parents nés en France (43%)", pointe l’étude.

"Cela s’explique notamment par le fait que chez les jeunes issus des milieux les plus aisés, il est plus facile de discuter avec leur famille ou leurs amis sur les sujets environnementaux", pointe notamment Jessie Marius – Directrice d’étude au sein du pôle Opinions chez OpinionWay.