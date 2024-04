Érosion du littoral : ces cinq départements où les logements sont le plus menacés à l'horizon 2050

Dans un rapport dévoilé jeudi par TF1, les experts du Cerema dessinent le littoral français d'ici à un quart de siècle. À cette échéance, 5 200 logements sont menacés par le recul du trait de côte, dont 2 000 résidences secondaires. Le Var, la Corse-du-Sud, la Guadeloupe, la Haute-Corse et la Vendée sont les départements français les plus concernés.

C'est une carte de France inquiétante qui se dessine. Dans les rapports du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), commandés par le gouvernement et dévoilés jeudi par TF1, les projections sont pour le moins pessimistes. Les experts se sont penchés sur l'évolution du recul du trait de côte à trois horizons : 2028, 2050 et 2100 : un changement naturel amplifié par le réchauffement climatique (hausse du niveau de la mer et fréquence et intensité des tempêtes).

Le littoral français en 2050 - Cerema

Le scénario 2050, considéré par "réaliste" par le Cerema, est basé sur une hausse d'un mètre du niveau de la mer, intégrant aussi le recul chronique du trait de côte, soit la limite entre la mer et la terre. Selon celui-ci, 5 200 logements (dont 2 000 en résidence secondaire) sont concernés, pour une valeur vénale de 1,1 milliard d'euros. 1 400 locaux d'activités sont également menacés (120 millions d'euros), essentiellement des bureaux et des commerces.

Campings, bâtiments publics...

D'autres lieux sont sur la liste :

- 117 campings, dont une quinzaine seront impactés sur plus de 10% de leur surface

- 100 bâtiments publics

- 16 kilomètres cumulés de routes structurantes (avec 200 coupures) et 0,5 km de voies ferrées (13 coupures).

Top info : ces littoraux menacés par l'érosion Source : TF1 Info

À l'horizon 2050, cinq départements sont particulièrement concernés :

- La Guadeloupe d'abord, avec 552 habitations, dont 233 résidences principales.

- Le Var, où 433 logements sont menacés, dont 180 résidences principales.

- La Corse du Sud, avec 432 habitations, dont 145 résidences principales.

- La Haute-Corse avec 405 logements, dont 108 résidences principales.

- La Vendée avec 319 habitations, dont 96 résidences principales.

Si le seul critère de la valeur vénale des logements menacés est retenu, les cinq départements où les pertes seront les plus élevés sont :

- Le Var : 198 millions d'euros.

- La Corse-du-Sud : 129 millions d'euros.

- Les Alpes-Maritimes : 109 millions d'euros.

- La Guadeloupe : 70 millions d'euros.

- La Haute-Corse : 57 millions d'euros.