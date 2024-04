Érosion du littoral : découvrez si votre logement est menacé

Les experts du Cerema ont analysé les conséquences du recul du trait de côte sur le littoral français aux horizons 2028, 2050 et 2100. Dévoilées en exclusivité sur TF1 ce jeudi, les cartes issues de leurs recherches sont désormais consultables en ligne. Vous pouvez ainsi chercher si votre logement ou votre commerce est concerné et à quelle échéance.

La mer a déjà grignoté 20% des côtes françaises, soit environ 900 kilomètres. Et ce phénomène de recul du trait de côte va se poursuivre et s’accélérer dans les années à venir, sous l’effet du changement climatique, avec la montée du niveau de la mer et la multiplication des tempêtes qui, selon leur degré de violence, font aussi reculer le littoral.

Les experts du Cerema ont analysé les scénarios à horizon 2028, 2050 et 2100 et les conséquences pour les logements, les locaux d’activité (entreprises, hôtels, campings) mais aussi les infrastructures (voies ferrées et routes). Ces cartes ont été dévoilées en exclusivité par TF1 jeudi soir lors du 20H de Gilles Bouleau.

Elles sont désormais disponibles en ligne et chacun peut chercher si sa commune est concernée par ce phénomène. Il suffit de renseigner, dans chacune des cartes aux trois horizons de temps, le nom de votre commune dans le moteur de recherche.

Dans le scénario du pire, ce sont 450 000 logements et 55 000 bâtiments d’activité qui sont menacés d’ici à 2100, si l’on n’agit pas. Cette démarche, initiée par le gouvernement, vise à faire prendre conscience aux Français de l’urgence à s’adapter : il ne s’agit pas de renoncer à lutter contre le changement climatique, mais de s’adapter à ses conséquences qui, quoi que l’on fasse dans l’immédiat, sont inéluctables.

Pour lutter contre l’érosion des côtes et le recul du trait de côte, plusieurs solutions existent : des solutions naturelles, en restaurant par exemple des écosystèmes dégradés qui forment des barrières naturelles : barres sableuses, dunes et forêts dunaires, herbiers, mangroves et récifs coralliens. D’autres solutions existent, comme entretenir et renforcer les ouvrages de protection (murs, digues, etc) : la France en compte 16 000 le long de son littoral.