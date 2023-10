EXCLUSIF TF1 - Copropriétés, DPE, loyers… les ajustements du gouvernement pour interdire les passoires thermiques

L'exécutif vise 200.000 rénovations énergétiques globales dès 2024, contre environ 90.000 actuellement. D'ici à 2050, 95% du parc doit par ailleurs faire l'objet d'une rénovation performante, soit 500.000 logements par an à partir de 2017, puis 900.000 dès 2030.

Reste que le calendrier, qui inquiète le secteur de l'immobilier en période de crise locative, suppose aussi une accélération des chantiers. Et de la main d'œuvre pour réaliser des DPE pour tous les logements concernés et dont les baux arrivent à échéance, et mener les travaux de rénovation le cas échéant.

Selon France Stratégie, il faudrait entre 170.000 et 250.000 artisans supplémentaires pour rénover les logements. À cette problématique humaine, s'ajoutent des barrières administratives : le label RGE (Reconnu garant de l'environnement), qui garantit le sérieux des travaux pour les propriétaires, a été délivré à la baisse l'an dernier.

Enfin, pour atteindre les objectifs, il faudra privilégier les rénovations globales (isolement, chauffage, etc) et éviter les mono-gestes dont les bénéfices en termes d'efficacité énergétique sont faibles, voire contreproductifs. Or, aujourd'hui, l'essentiel des travaux effectués sont des gestes isolés.