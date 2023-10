EXCLUSIF TF1 - Fuites, eaux usées, Ecowatt… le bilan du "Plan Eau", six mois après

Emmanuel Macron avait annoncé la mobilisation de 180 millions d'euros par an pour résorber "en urgence" les fuites d'eau en France dans les endroits les plus sensibles. Une liste de 170 communes où réparer en priorité avait été établie, principalement situées dans l'est ou dans le sud de la France. "Nous allons travailler avec l'ensemble des maires qui ont la compétence de l'eau pour faire le maximum avant l'été et accélérer ces travaux, avec ces 180 millions d'euros supplémentaires qui vont, là aussi, nous permettre de répondre à l'urgence", avait notamment déclaré le président de la République.

Six mois après, la majorité des communes est toujours dans l'attente ; hors travaux ou études déjà en cours ou prévus. Ainsi, Christophe Rivenq, président d'Alès Agglomération, dit n'avoir eu aucune nouvelle de l'agence de l'eau dont il dépend pour avancer sur ce dossier.

Du côté du ministère, on indique que 62 millions d'euros ont été dépensés en 2023 sur ce volet dans le cadre du budget normal des agences de l'eau et que l'enveloppe de 180 millions d'euros supplémentaires sera débloquée l'année prochaine. Le bilan à six mois évoque aussi "400 opérations" sur le territoire ; essentiellement des études.