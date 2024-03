Sobre, contraint ou matérialiste, quel consommateur êtes-vous ?

Un nouveau baromètre de l'Ademe, dévoilé en exclusivité par TF1, analyse le rapport des Français à la sobriété. Selon cette étude, qui dresse une typologie des différents consommateurs, la majorité d'entre eux estiment faire le nécessaire pour avoir moins d'impact sur la planète... ... Tout en trouvant que leurs voisins ne font pas assez.

Quel est le rapport des Français à la sobriété ? Ont-ils une vision juste de leurs habitudes de consommation et des conséquences de celle-ci sur la planète ? Sont-ils prêts à changer certains comportements pour participer à l'effort collectif ? C'est à toutes ces questions que propose de répondre le Baromètre Modes de Vie et Sobriété* de l'Ademe, dont TF1 dévoile les résultats de la première édition.

L'agence de la transition écologique s'est penchée à la fois sur les pratiques des Français en termes de logement, transports, tourisme, alimentation, etc. Mais aussi sur leurs valeurs et les mesures à prendre.

Le syndrome du placard à chaussures

Selon Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques de l'Ademe, il est possible de tirer quatre enseignements principaux de ce baromètre :

1 – Les pratiques de sobriété sont guidées par des considérations financières davantage que par des motivations environnementales. Par exemple, parmi les Français qui ont eu recours à la seconde main au moins une fois dans l'année précédent l'enquête, la première motivation est de limiter les dépenses.

2 - Le modèle de consommation de masse est nettement critiqué, mais une minorité de Français seulement se sent concernée par ces pratiques excessives. Ainsi, 83% des sondés jugent qu'en France les gens consomment trop, mais seuls 28% d'entre eux appliquent cette remarque à leur foyer. C'est le syndrome du placard à chaussures : les gens ont une perception biaisée de ce qu'il contient vraiment.

3 – La majorité des Français considèrent que les citoyens font leur part dans l'effort de sobriété (77%), alors que moins d'un sur deux estiment que l'État (49%) et les grandes entreprises (48%) agissent effectivement pour limiter les impacts de leurs activités sur les ressources de la planète.

4 – Les Français sont prêts à aller plus loin, mais ils attendent des mesures de politiques publiques ambitieuses et fortes.

89% des Français jugent nécessaire d'avoir un lave-linge pour bien vivre

"Beaucoup de Français s'estiment contraints financièrement et pensent ne pas pouvoir faire beaucoup plus d'efforts au quotidien, analyse Patrick Jolivet. Ils ne sont pas tout à fait conscients de l'ampleur des modifications de nos modes de vie à mettre en œuvre et considèrent que c'est aux autres d'agir. Mais en réalité, il est difficile d'être sobre dans une société où la consommation est autant valorisée."

Ainsi, parmi les éléments jugés "nécessaires" pour "bien vivre", se trouvent :

- Un lave-linge (89% des sondés)

- une voiture (84%)

- une télévision (82%)

- Un smartphone (81%).

75% des Français jugent aussi nécessaire "d'avoir un pouvoir d'achat qui permette de s'acheter ce dont on a envie".

La sobriété est perçue plus positivement que négativement Patrick Jolivet à l'Ademe

Dans ce baromètre, l'Ademe dresse une typologie des Français selon leur rapport à la sobriété. "La sobriété est perçue plus positivement que négativement", commente l'expert : ainsi, pour 70% des sondés, l'idée de bien vivre ne s'oppose pas à celle de la sobriété.

Voici la façon dont les Français sont répartis selon cette typologie :

- Les conservateurs regroupent 43% des Français : ce sont ceux qui sont attachés au modèle de consommation issu des Trente glorieuses. "Ils estiment avoir un mode de vie plutôt sobre et se montre peu enclins à remettre en cause leurs pratiques", écrit l'Ademe dans son baromètre.

- Les matérialistes rassemblent 16% des Français : ils sont conscients d'être à l'origine de pratiques peu sobres, "très attachés à la consommation" et considèrent "qu'ils ne pourraient pas bien vivre en ne consommant que ce qui est nécessaire". Pour eux, "la réponse aux enjeux environnementaux passera davantage par des solutions technologiques".

- Les contraints sont constitués par 17% des Français : ils ont le sentiment de restreindre leurs pratiques et estiment ne pas suffisamment consommer au regard de leur besoin. Ainsi, 35% d'entre eux ne sont pas partis en vacances (5 nuits ou plus) au cours des 12 derniers mois et 23% ne sont pas du tout partis (ni en vacances ni en week-end).

- Les sobres par choix rassemblent 24% des Français : il y a parmi eux des écologistes engagés (15% de la population) et les "sobres peu matérialistes" (9%). Ils ont en commun l'engagement dans un "grand nombre de pratiques sobres et une relative prise de distance vis-à-vis des considérations matérialistes".

Quand il s'agit d'aller plus loin, certains sujets font consensus, s'ils sont partagés par toute la société : ainsi, 90% des Français sont prêts à acheter plus chers des produits plus résistants, 82% sont pour l'interdiction de produits néfastes pour l'environnement et 74% pensent "que les politiques publiques devraient privilégier en priorité la protection de l’environnement à la croissance économique".

En revanche, des sujets liés au transport font débat : 50% des Français pensent qu'il ne faut pas limiter l'avion mais "développer des solutions technologiques permettant de réduire son empreinte environnementale", un Français sur trois rejette la taxation des véhicules lourds et 45% sont contre la limitation de la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h.

*Terrain d’enquête réalisé en ligne du 21 juillet au 16 août 2023. Échantillon global de 4000 personnes. Représentativité de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.