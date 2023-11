EXCLUSIF TF1 – Thierry Marx, Mauro Colagreco, Grégory Coutanceau… ces grands chefs s'engagent à ne plus servir d'anguille

"Mais en tant que consommateur et restaurateur, si je fais rentrer dans ma cuisine un produit en danger critique d'extinction, comme l'anguille, ça veut dire que je cautionne. Ce n'est pas possible. Nous devons respecter les ressources", ajoute-t-il, persuadé que les chefs ont un "rôle" à jouer auprès du consommateur.

Au début, ses clients ont regretté son choix puis, petit à petit, ils se sont habitués. "En plus, on peut leur montrer un exemple qui a fonctionné, avec le thon rouge", rapporte le restaurateur. "On l'a retiré de nos cartes, on a mis en place une vraie réglementation et aujourd'hui, il est de retour, et quel bonheur d'en resservir ! Donc l'anguille, aujourd'hui, on arrête. Et dans trois ou six ans, on espère qu'on pourra la remettre dans nos assiettes."