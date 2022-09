EXCLUSIF - Transition écologique : les Français sont prêts pour le changement, selon notre sondage

Les Français souhaiteraient que les médias les accompagnent mieux en leur donnant des conseils pour adopter des comportements plus respectueux de l'environnement (49% des sondés) et des exemples concrets de personnes ou entreprises qui ont des comportements écoresponsables (46%). Ils sont nombreux à plébisciter les formats courts avec un ton simple, pédagogue et lucide.

*Source : étude TF1 / Sociovision sur les comportements des Français face à l’urgence climatique et le rôle des médias dans la transition écologique. Réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes âgées de 18 à 75 ans. Le terrain s’est déroulé du 26 juillet au 2 août 2022.