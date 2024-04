Face à la recrudescence d'accidents, des panneaux "attention au lynx" fleurissent sur les routes de l'Est de la France

Dans le Doubs et le Jura, les collisions entre des voitures et des lynx boréaux sont de plus en plus fréquentes. Les experts estiment qu'il reste environ 150 individus de cette espèce en France. Pour les protéger, certaines villes installent des panneaux "Attention lynx !" sur les routes.

Un lynx tué toutes les une à deux semaines depuis janvier 2024 : c'est le décompte qu'a réalisé le Centre Athénas, spécialisé dans la préservation de l'espèce. Sur les routes du Doubs et du Jura, ces animaux sont victimes de collisions avec des voitures, principalement. Treize d'entre eux n'ont pas pu être sauvés cette année. C'est "un niveau de mortalité complètement inédit", s'alarme Gilles Moyne, directeur du centre, interrogé par l'AFP. Alors qu'il ne reste que 150 lynx en France, l'association avait déjà comptabilisé "16 individus tués sur les routes au total en 2023 et 25 en 2022". Le village de Sombacour, dans le Doubs, a par exemple enregistré trois accidents mortels en deux ans.

Pour mettre fin à ce fléau, le Centre Athénas a distribué des panneaux triangulaires "Attention lynx !" à une trentaine de communes volontaires. Dessus, la silhouette d'un lynx adulte et de son petit. Les maires peuvent les disposer le long des routes pour prévenir les automobilistes et les inciter à être plus vigilant. "Cette signalétique a été mise en œuvre à grande échelle en Espagne et elle a fonctionné, les collisions ont diminué", assure Gilles Moyne. Le premier panneau a été installé cet hiver en France, avant de généraliser l'expérimentation fin avril. Les habitants se sont aussi mobilisés : la cagnotte destinée à créer une cellule de veille de protection du lynx a ainsi récolté plus de 12.000 euros.

L'hécatombe a surtout lieu sur les routes communales, coupant des domaines forestiers où vivent ces félins tachetés. Les chocs routiers y représentent "une des principales, sinon la première" cause de mortalité de l'espèce en France, relève le Plan national d'action en faveur du lynx lancé par le ministère de la Transition écologique pour la période 2022-2026.

Certains panneaux déjà vandalisés

Mais cette mesure risque de ne pas suffire. L'Andalousie les avait couplés à des capteurs infrarouges, des caméras thermiques et des signaux sonores. De plus, impossible en France d'installer des panneaux sur toutes les voies car les maires n'ont aucune compétence sur les routes départementales et nationales. Gilles Moyne regrette également le rehaussement de la limitation de vitesse de 80 à 90 km/h dans le Doubs et le Jura.

Le plus grand félin sauvage d'Europe est considéré comme en danger sur la liste rouge française des espèces menacées d'extinction de l'Union mondiale sur la nature. La région Bourgogne-Franche-Comté rassemble environ 80% des spécimens présents en France. Les lynx sont parfois la cible de chasseurs leur reprochant d'attaquer le gibier. À Chenecey-Buillon (Doubs) et à Onoz (Jura), des panneaux ont déjà été volés ou démontés. L'animal, disparu en France au début du XXe siècle, a été réintroduit dans les massifs montagneux dans les années 1980.