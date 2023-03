Comment les climatosceptiques investissent Twitter en quête de visibilité

"À partir du Covid, nous sommes entrés dans un scénario fin du monde", date Fabrice Epelboin, entrepreneur et spécialiste des réseaux sociaux. "Pour la plupart, ce sont des gens qui ne veulent pas regarder la météorite qui tombe. Pour cela, ils se réfugient dans une explication alternative du monde qui est rassurante."

Docteur en agrométéorologie et animateur d'un compte à 60.000 abonnés, Serge Zaka se frotte régulièrement à ces internautes. Jusqu’à engager un "débat" avec l’un des meneurs du mouvement covidosceptique, aujourd’hui spécialisé dans le climatoscepticisme : Silvano Trotta et ses plus de 100.000 abonnés. "Les antivax, c’est la catégorie des anti-tout qui se reconvertissent pour garder de la visibilité, du trafic", résume Serge Zaka.

Leur mue s’est opérée depuis plusieurs mois et s’illustre dans le choix des mots. "La dictature sanitaire est remplacée par la dictature climatique, des termes comme 'confinement' sont transposés pour devenir des 'confinements climatiques' et on a même cette rumeur d'un 'pass climatique'", soulignait Tristan Mendès France au sujet de l’application Ecowatt, devenue la nouvelle bête noire du mouvement.