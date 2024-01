La "très alarmante" disparition des saumons atlantiques de la Loire

La population des saumons atlantiques, en baisse depuis 2015, continue de régresser dans le bassin Loire, alerte l'association Logrami, qui recense le nombre de spécimens. 113 de ces poissons migrateurs ont été comptabilisés en 2023, 12 fois moins qu'il y a huit ans.

Les saumons se font rares sur le bassin Loire. Surpêché dans presque tous les cours d'eau de l'Atlantique Nord, où il peut encore être trouvé, le nombre de ces poissons migrateurs a baissé de façon "alarmante" en 2023, en raison du réchauffement climatique, a indiqué jeudi 11 janvier l'association Logrami, qui recense et comptabilise ces poissons migrateurs.

Sur le bassin Loire, 113 saumons atlantiques ont été comptabilisés en 2023, contre 261 en 2022 et 1431 en 2015. La moyenne des années précédentes s'établit à 627 spécimens. Sur la station de comptage de Vichy (Allier), la plus représentative, 96 poissons ont été recensés. Ils étaient 1177, soit 12 fois plus, en 2015. Sur l'Allier, à Poutès, en Haute-Loire, où EDF avait reconstruit en 2021 un barrage "sur mesure" pour faciliter leur passage, deux ont été comptés dans l'ascenseur spécial.

"Un risque d'atteindre zéro" spécimen

Après s'être nourris de petites crevettes au large du Groenland, les saumons atlantiques reviennent pondre à l'endroit même où ils sont nés, remontant la Loire et l'Allier, deux à trois ans plus tard, selon un mécanisme instinctif encore inexpliqué.

Selon Quentin Marcon, technicien chargé d'études au sein de l'association Loire Grands Migrateurs (Logrami), la baisse du nombre de saumons s'explique "par le manque d'eau et des températures estivales très chaudes en 2023 préjudiciables" à l'espèce. Cela les a "forcés à s'arrêter l'été dans des zones non propices à la survie et ils finissent par mourir" sans se reproduire. "La situation est très alarmante, car les descendants des géniteurs qui viennent se reproduire aujourd'hui seront visibles dans cinq à sept ans et plus la population diminue, moins on a de chance de les voir, avec le risque d'atteindre zéro", met-il en garde.

La souche Loire-Allier du saumon atlantique est la dernière d'Europe capable de parcourir ces milliers de kilomètres mais sa population est gravement menacée par les activités humaines, la pollution, le réchauffement climatique et les nouveaux prédateurs. Au début du XXe siècle, les captures avoisinaient 4000 à 5000 saumons dans la Loire.