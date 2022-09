Faut-il l'autorisation du voisin avant d'installer un bac de compost contre la clôture de son jardin ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

J’ai installé un bac de compost contre la clôture de mon jardin. Mon voisin peut-il s’y opposer ?

Non, il n'y a pas d'autorisation à demander à votre voisin ou à votre mairie d'ailleurs, "vous êtes libre d'installer un compost chez vous", confirme Florian Nouvel de Réseau Compost Citoyen, qui accompagne les particuliers dans leurs démarches.

Pour les composts à usage domestique, il n'y a pas non plus de distance minimale à respecter par rapport aux habitations. "Il y a des contraintes à partir de 5 m3... un compost de maison fait moins d'1 m3 et un compost de quartier ne dépasse jamais 3 m3" poursuit-il.