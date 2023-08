Faut-il redouter une prolifération de la mouche noire en France ? La réponse d'un spécialiste

Comment expliquer sa prolifération en Espagne ? Faut-il s’attendre à la même chose en France ?

Il est effectivement possible que la même prolifération arrive en France si le climat continue à se réchauffer. Comme tous les insectes, les mouches sont ectothermes, c’est-à-dire que leur développement et leur métabolisme dépendent des conditions climatiques. Plus il fait chaud, plus les mouches ont un cycle de reproduction court. De plus, avec l’allongement de la saison chaude (printemps précoce et automne doux) les mouches se reproduisent plus longtemps et les populations grossissent d’autant plus avec un régime exponentiel.