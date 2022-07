Gard, Bouches-du-Rhône, Landes : le Sud de la France en proie aux incendies

Dans le Gard, un important feu a brûlé 200 hectares et blessé six pompiers, dont un gravement. Il s'est déclaré vers 15h00 dans une pinède sur la commune d'Aubais (2.000 habitants), au sud de Nîmes, dans un département en risque extrême incendie et qui sera en vigilance orange canicule à partir de lundi midi. L'un des soldats du feu a été gravement blessé et a été évacué au Centre hospitalier de Montpellier pour des brûlures. Les autres, plus légèrement blessés, ont été victimes d'un "coup de chaud" à la suite d'un retournement des flammes par le vent qui a en partie détruit leur véhicule, a précisé à l'AFP le colonel Agrinier qui coordonne les opérations sur place.

Attisé par le Mistral et la Tramontane, dont les rafales soufflent à 60 km/h sur un terrain sec, le feu progresse de 2,5 à 3 kilomètres par heure, a expliqué à l'AFP le commandant William Borelly, chargé de la communication. Quelques évacuations préventives dans des quartiers d'Aubais étaient en cours et une salle polyvalente a été ouverte dans le village pour accueillir ces habitants, ont précisé la préfecture et les pompiers à l'AFP. À 22h30, l'évolution du feu était "favorable" à la maîtrise de l'incendie grâce "à un vent qui a fortement baissé et qui souffle dans le même sens", a précisé le commandant William Borelly, chargé de la communication.