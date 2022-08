Quatre fois la superficie de Paris : la France bat dès juillet son record de surfaces brûlées

Triste record pour la France. Avec déjà plus de 47.000 hectares brûlés depuis le début de l'année, le pays a connu dès juillet un record de surfaces incendiées. Ce chiffre représente quatre fois la superficie d’une ville comme Paris. C’est ce qu’analyse le Système européen d’information sur les feux de forêts (EFFIS) qui tient des statistiques comparables depuis 2006.

Ce bilan provisoire est en partie le résultat des deux incendies qui ont ravagé à eux seuls en juillet plus de 20.000 hectares de forêt en Gironde. À l’heure actuelle, le EFFIS compte plus de 245 feux de forêt, et la haute saison n’est pas encore terminée. Preuve également que le changement climatique cause de nombreux dégâts sur le patrimoine territorial.