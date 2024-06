Le premier feu de forêt d'ampleur a touché le Var cette semaine. Un incendie qui intervient malgré un printemps particulièrement pluvieux en France. Mais ces précipitations pourraient avoir un effet pervers et augmenter le risque de feux plus importants et plus nombreux cet été.

Près de 600 hectares partis en fumée. Le Var a connu, cette semaine, le premier incendie d'ampleur, qui marque le début de la saison des feux de forêts en France. Attisé par un vent violent, le brasier a fini par être fixé, mercredi 12 juin, grâce une importante mobilisation des pompiers. Des soldats du feu qui devraient être sur le qui-vive cet été.

Alors que l'Hexagone sort de son printemps le plus pluvieux depuis 2008, cette situation pourrait augmenter le risque de violents incendies cet été. Car les précipitations du printemps "auront eu pour conséquence de développer une végétation plus abondante de d'habitude, avec des problématiques de feux de broussaille si la sécheresse s'installait", prévient Météo-France.

Des mois plus chauds que la normale

D'autant que le risque de sécheresse est bien présent pour les mois d'été en France, et ce malgré les pluies excédentaires de ces derniers mois. "On a depuis quelques mois la chance d'avoir retrouvé une pluviométrie excédentaire, avec un hiver arrosé et un printemps très arrosé en moyenne", notait en mai dernier auprès de TF1info Christine Berne, météorologue pour Météo-France. Mais, "à un moment donné, les températures vont redevenir élevées et, si les précipitations font défaut, la réserve sera vie épuisée", avait-elle prévenu.

Et pour cause, selon les projections de l'organisme météorologique pour cet été, les mois de juillet et août devraient être plus chauds de la normale, laissant craindre des périodes de canicule, et asséchant les sols. Des conditions qui, si elles voient la chaleur s'ajouter au vent, pourraient provoquer des sécheresses éclairs en France, un phénomène de plus en plus fréquent en raison du changement climatique d'origine humaine.

Une crise climatique qui allonge étalement la saison des incendies dans l'Hexagone, sur des surfaces géographiques de plus en plus étendues. Le gouvernement a ainsi lancé, mercredi 12 juin, sa campagne de prévention pour cet été, alors que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Une campagne qui intervient deux ans après un été 2022 marqué par des méga-feux : 70.000 ha envolés, bien plus que les 15.000 ha détruits en moyenne sur les quinze dernières années.

En 2023, la surface brûlée a été inférieure à la moyenne, mais le nombre de feux 1,5 fois supérieur, selon les chiffres du gouvernement. "En asséchant la végétation, le changement climatique entraîne une augmentation du danger", a averti le ministère de la Transition écologique. "Les risques d'incendie vont s'intensifier dans les zones historiquement touchées, mais aussi s'étendre géographiquement vers l'ouest et le nord", tout en allongeant "la saison des feux", a-t-il prévenu.