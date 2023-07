Teheiura de "Koh-Lanta" face au risque incendie : le surprenant clip de la préfecture de l'Hérault

Au cours de cette courte vidéo partagée sur Facebook, la quarantenaire est filmé en train de s'installer dans un camping sauvage et d'allumer un feu de camp à quelques mètres de plusieurs arbres, avant de s'assoupir et de laisser le feu commencer à grignoter la végétation. Le clip montre également une conductrice qui fume au volant et jette son mégot encore allumé par terre. Des flammes commencent alors à progresser sur des copeaux de bois, avant de se propager à des dizaines d'arbres dans un grand panache de fumée noire. Les pompiers du SDIS 34 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) s'élancent pour aller éteindre l'incendie, tandis que s'affiche le message "Ce geste qui fait de vous un gros c**".