Pourquoi l'Isère et la Bretagne sont à leur tour confrontées aux incendies

L'équipement forestier est d'ailleurs, lui aussi, dans le viseur. "Dans le sud, il existe une politique de défense de la forêt contre l'incendie pour les massifs forestiers", continue l'expert de l'ONF. Ces derniers "sont équipés de voiries, pour que les pompiers puissent y accéder facilement, avec des points d'eau régulièrement répartis". Ce qui n'est pas le cas en Isère ou en Bretagne. "À ce niveau, les départements du sud de la France ont une grosse avance sur ceux situés plus au nord. Les pénétrations dans les massifs forestiers pour les pompiers sont ainsi rendues plus difficiles, les pistes n'ont pas été pensées pour cela et les points d'eau ne sont pas forcément installés."

Pour les sapeurs-pompiers de ces départements, la lutte contre des feux de forêt demeure également une activité inhabituelle. À tel point que les engins mobilisés pour venir à bout des flammes manquent. "Dans ces endroits, nous ne pouvons pas engager massivement des dizaines d'avions, des milliers de pompiers et des centaines de camions comme c'est le cas dans le sud de la France, ce serait beaucoup trop coûteux", estime Sébastien Lahaye, coordinateur de projets européens autour de la gestion des feux, au micro de franceinfo.