Feux en Gironde : les fumées de l'incendie remonteraient jusqu'à Paris

650 kilomètres séparent Paris de La Teste-de-Buche. Et pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, les fumées des deux feux qui ont brûlé plus de 20.000 hectares de forêts et de végétation en Gironde seraient remonté jusqu'à Paris, affectant la qualité de l'air, a affirmé, ce mardi 19 juillet dans la soirée, l'observatoire de la qualité de l'air Airparif.

"Il y a bien des niveaux de particules importants en Ile-de-France qui seraient liés à cette remontée de masse d'air chargée en particules issues des feux en Gironde, couplée, à l'échelle plus locale, avec d'autres incendies", a indiqué Airparif à l'AFP.

Mais ce taux élevé de particules pourrait aussi venir de communes beaucoup plus proches de la capitale. En effet, les pompiers de Paris ont indiqué à TF1/LCI que la cause de cette fumée pourrait aussi potentiellement venir de la dizaine de feux en cours dans les Yvelines et notamment celui de la commune de Rochefort-en-Yvelines où un feu de forêt serait déclaré cet après-midi. Le feu brûlant environ cinq hectares est actuellement fixé et n'est plus en capacité de se développer. 44 véhicules de pompiers ont été mobilisés sur place durant l'après midi.