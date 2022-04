Fin des terrasses chauffées : quelles économies de CO2 ?

Cette pratique à laquelle les habitants des grandes villes se sont pliés assez vite n'a pourtant pas toujours existé. Le boom a eu lieu il y a une dizaine d’années lorsque le tabac a été interdit dans les lieux publics, et notamment les restaurants et les bars. Pour ne pas perdre leurs clients, les restaurateurs ont investi dans des terrasses chauffées. "La terrasse, c'est 50% du chiffre d'affaires, c'est une surface commerciale", explique Henri Della Catta, patron du bar "Saint-Jacques" à Metz. Il dénonce la décision gouvernementale : "En fait, on met des tables, mais on n'a pas le droit de chauffer les clients. Bientôt, ils vont nous interdire de chauffer l'intérieur, à quoi ça sert !", s'insurge-t-il.

Oui, mais voilà, ces systèmes de chauffage extérieurs sont aujourd’hui très critiqués pour leur impact environnemental. "La terrasse chauffée est un non-sens absolu" pour l'environnement, avait appuyé devant les députés la ministre déléguée Emmanuelle Wargon, évoquant "un demi-million de tonnes de CO2 économisés chaque année". En janvier 2020, l'association Négawatt avait de son côté calculé qu'une terrasse de 15 mètres carrés, équipée de cinq braseros allumés 14 heures par jour de mi-novembre à mi-mars, émettait "50.400 kWh par hiver, avec en prime 13,7 tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère". Soit l'équivalent d'une "berline neuve qui roulerait 122.000 km", ce qui représente trois fois le tour de la Terre. Autrement dit, l’utilisation de ce type de chauffage contribue à la fois à la surconsommation d’énergie, mais aussi à l’émanation de particules polluantes.