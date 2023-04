Fin du nucléaire en Allemagne : la pollution des centrales à charbon ressentie jusqu'en Île-de-France ?

Reste que la pollution visible ces deux derniers jours interroge. Serait-elle liée aux centrales à charbon de notre voisin ? Nous avons posé la question à Airparif, l'agence chargée de surveiller quotidiennement la qualité de l'air en Île-de-France. Afin de connaitre l'origine des polluants qui touchent la région, l'organisme analyse entre autres la composition de chacun d'entre eux. Et notamment les particules de soufre (ou sulfatées), dont la présence est le signe "d'une pollution issue de la combustion de charbon par les centrales thermiques ou par l'industrie", explique Antoine Trouche, ingénieur chez AirParif, qui rappelle que celles-ci viennent essentiellement "de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas".

Or, s'agissant de ce mardi et ce mercredi, il apparait effectivement qu'une partie des particules observables en région parisienne "venaient de la combustion de charbon", poursuit le spécialiste. À cette nuance près qu'elles ne représentaient qu'une part "limitée" de l'ensemble des particules fines. "Ce mardi, au plus haut niveau de particule, moins d'un quart d'entre elles étaient sulfatées", insiste Antoine Trouche.