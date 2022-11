Finistère : l'extension d'une porcherie géante de 12.000 cochons validée par le préfet

L'enquête publique menée en 2015 avait émis un avis défavorable à cette extension. Mais le préfet de l'époque l'avait néanmoins autorisée en avril 2016. Saisie par les opposants, la justice administrative avait ensuite annulé l'arrêté d'extension en première instance et en appel, en 2019 et 2021. Mais la porcherie était alors déjà agrandie, produisant 27.000 porcs charcutiers par an dans une commune d'à peine 1500 habitants, en vertu d'une autorisation préfectorale provisoire.

"On se fout ouvertement de nous", a réagi mercredi Laurent Le Berre, président de l'Association pour la protection de la côte des légendes (APPCL). Selon lui, les associations vont boycotter l'instance de suivi de la qualité de l'eau proposée par le préfet, qu'il a qualifiée de "vaste plaisanterie".