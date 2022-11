Flambée des prix de l'énergie : la géothermie, une solution économique

Si la géothermie fonctionne pour les particuliers et les petites communes, des grandes villes ont également choisi de parier dessus. Dans le Val-de-Marne, trois villes se sont associées, l'Haÿ-les-Roses, Villejuif et Chevilly-Larue, pour créer le plus grand réseau géothermique d'Europe.

Il a vu le jour au début des années 1980 avec un puits qui descend jusqu'à 1500 mètres de profondeur pour ponctionner de l'eau à 74 degrés permettant d'alimenter l'ensemble du réseau de chauffage urbain. Cela permet aux copropriétés d'avoir des tarifs 50% moins chers que le réseau de chaleur français.