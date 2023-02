Fleury Michon, Volkswagen, Crédit Mutuel... 200 entreprises épinglées pour leur inaction contre la déforestation

Pour parvenir à ce constat, Global Canopy a étudié le comportement de 350 entreprises consommatrices de matières premières liées à la déforestation comme le bois, l'huile de palme, le boeuf, le cuir ou encore le papier et des 150 banques qui les financent le plus. Et les résultats sont là : 200 grandes entreprises n'ont aucune stratégie claire sur la déforestation et 92 institutions financières n'ont aucune politique précise.

Parmi les grandes sociétés pointées du doigt : le mastodonte de l'automobile Volkswagen, le géant allemand des chaussures Deichmann, et les groupes agroalimentaires français Savencia et Fleury Michon. Le premier, épinglé pour son utilisation du soja et de l'huile de palme, a assuré à l'AFP n'acheter que des produits durables et "s'engager à favoriser les actions collectives menées contre la déforestation liée à la production de soja en Amérique du Sud". De son côté, Fleury Michon n'a pas souhaité commenter l'étude.

Chez les banques, les plus grands fonds du monde sont mis en cause, et en France, le Crédit Mutuel et le groupe BPCE font partie des plus problématiques. Le premier a toutefois assuré en décembre dernier qu'il allait "adopter une politique sectorielle de lutte contre la déforestation" avec des règles de financement publiées à la fin du premier semestre 2023. La banque, qui rassemble 14 des 18 fédérations régionales du groupe Crédit Mutuel ainsi que le réseau CIC, assure que "tous les financements qui pourraient participer, directement ou indirectement, à la destruction des forêts, notamment des forêts tropicales irremplaçables", seront exclus.