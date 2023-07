Fonds marins : une vingtaine de pays, dont la France, appellent à une "pause" pour éviter leur exploitation

En effet, ces espaces, classés "patrimoine commun de l'humanité", étaient jusque-là protégés et les activités liées aux minerais qui s'y trouvent régulées par l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Seuls des permis d'exploration étaient alors octroyés. Mais depuis le 9 juillet, des demandes d'exploitation minière peuvent également être déposées.

La faute à Nauru, un petit État insulaire du Pacifique, qui a déclenché une clause, à l'été 2021, pour obtenir un code minier sous deux ans. Ce délai étant passé sans que la rédaction du code ait été achevée, et faute de conditions réglementaires bien définies, l'État et l'entreprise Nori (Nauru Ocean Resources), filiale du Canadien The Metals Company, qu'il sponsorise, réclament le droit d'aller exploiter ces fonds marins et de débuter une activité minière en 2024.

Or les conséquences pour les fonds marins inquiètent ONG et scientifiques. Ceux-ci pointent du doigt la destruction directe d'habitats et d'espèces peut-être encore inconnus mais potentiellement capitaux pour les écosystèmes, le risque de perturber la capacité de l'océan à absorber le carbone émis par les activités humaines, ou le bruit brouillant les communications entre certains animaux comme les baleines. "Nous avons besoin d’océans en bonne santé pour un climat propice à la vie sur terre", rappelle ainsi Greenpeace dans une pétition à ce sujet.