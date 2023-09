Fonte des glaces : la surface de la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi réduite pour la saison

Le 10 septembre, "la banquise de l'Antarctique a atteint une étendue maximale annuelle de 16,96 millions de km²", a ainsi écrit le National Snow and Ice Data Center (NSIDC). "Il s'agit du plus bas maximum pour la banquise dans les relevés allant de 1979 à 2023, et de loin." La surface a perdu 1,03 million de km² par rapport au précédent record, enregistré en 1986.

En février, en plein été austral, la banquise antarctique avait atteint un autre point bas, enregistrant une étendue minimum de 1,79 million de kilomètres carrés. Il s'agissait alors d'un record de fonte, selon le NSIDC. Par la suite, la banquise s'est reformée à un rythme inhabituellement lent, malgré l'arrivée de l'hiver.