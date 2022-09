Polémique PSG-TGV : des clubs européens privilégient-ils le train pour leurs déplacements ?

À l’échelle européenne, l’équipe de Liverpool a obtenu le mois dernier les louanges des médias en se rendant à Londres par les rails, où elle devait affronter celle de Fulham. Une photo immortalisant le club anglais sur le quai de la gare a refait surface sur Twitter lundi 6 septembre, à la lumière de la polémique autour du PSG. D’autres ont pu obtenir une tout aussi bonne publicité, comme l’Ajax Amsterdam. En 2019, le club néerlandais avait rejoint Lille en Eurostar spécialement affrété pour l’affronter en Ligue des Champions (LDC).

Mais depuis, l’Ajax a repris ses bonnes habitudes. D’après la presse néerlandaise, pour réaliser le même trajet un an plus tard, l’équipe avait cette fois choisi l’avion. Le club s’en était alors expliqué en évoquant une "période de repos" nécessaire avant un match à domicile, prévu quelques jours plus tard.